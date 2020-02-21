Fenalaşan Bakım Merkezi Komutanı, yaşamını yitirdi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, girdiği Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, yaşamını yitirdi.

Kayapınar ilçesinin Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi Komutanlığı'nda, dün FYDT faaliyeti gerçekleştirildi. Merkezin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, katıldığı testin ardından fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Albay Kanter'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yarın Erciş ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.