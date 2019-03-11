Fenalaşan Gence 112 Ekiplerinden Anında Müdahale

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fenalaşan gence 112 ekipleri anında müdahale etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fenalaşan gence 112 ekipleri anında müdahale etti.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Kent Park mevkinde N.K., isimli genç fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek fenalaşan gence hemen müdahale etti. N.K., isimli şahsın tiner kullandığı iddia edirken, sağlık ekipleri şahsı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. - SAKARYA

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