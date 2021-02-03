Fenalaşan işçi için ekipler seferber oldu - Son Dakika

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Fenalaşan işçi için ekipler seferber oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fenalaşan belediye işçisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15: 50 sularında ilçeye bağlı kapalı pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kapalı pazaryerinde Ereğli Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yaşar Arslan isimli işçi, temizlik yapılan kapalı alanın dinlenme bölümünde fenalaştı. İşçinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçiye bilincinin yerinde olup olmadığını anlamak için sorular sordu. Arslan'a yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.