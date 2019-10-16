Son Dakika Haberleri: Fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti

Fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti

47 dakika önce

Tatil için Antalya'ya gelen ve alışveriş sırasında fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti.

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Tatil için Antalya'ya gelen ve alışveriş sırasında fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti.

Rus vatandaşı Bekir Seyit Arif (63), tatil için geldiği Antalya'da kent merkezinde alışveriş yaparken fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Arif'in cenazesi, işlemlerin ardından uçakla memleketine gönderildi.

Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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