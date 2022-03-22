Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten - Son Dakika
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Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

22.03.2022 14:47

Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polistenDÜZCE Düzce'de direksiyon başında fenalaşan sürücüyü devriye atan polis ekipleri fark etti.

Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

DÜZCE Düzce'de direksiyon başında fenalaşan sürücüyü devriye atan polis ekipleri fark etti. Polisler ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay, merkeze bağlı Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Sezai E. kamyonetine bindiği esnada direksiyon başında fenalaştı. Bu esnada güzergah üzerinde devriye atan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri direksiyonu baygınlık geçiren sürücüyü fark etti. İlk müdahaleyi yapan polisler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen 112 Sağlık ekipleri Sezai E.'ye yaptıkları müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten
Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten
Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten
Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten - Son Dakika


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