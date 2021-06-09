Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti - Son Dakika

Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa alınması
Ambulans dışında sahibini bekleyen köpek
Ambulansın hareket etmesi
Köpeğin ambulansı hastaneye kadar koşarak takip edişi
Hastaneye varış
Köpeğin hastane kapısında bekleyişi
Köpeğin hastane içinde bekleyişi
Çalışanların uyarısıyla köpeğin bahçeye çıkması İSTANBUL - Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti.
Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, ambulansı hastaneye kadar takip etti. Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı. Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.
Kaynak: AA
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