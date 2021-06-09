Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti - Son Dakika

Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa alınması

Ambulans dışında sahibini bekleyen köpek

Ambulansın hareket etmesi

Köpeğin ambulansı hastaneye kadar koşarak takip edişi

Hastaneye varış

Köpeğin hastane kapısında bekleyişi

Köpeğin hastane içinde bekleyişi

Çalışanların uyarısıyla köpeğin bahçeye çıkması İSTANBUL - Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti.

Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, ambulansı hastaneye kadar takip etti. Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı. Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.