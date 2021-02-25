Otobüste fenalaşan yolcuları hastaneye ulaştıran şoförlere tebrik - Son Dakika

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iki ayrı halk otobüsünde fenalaşan yolcuları güzergah değiştirerek hastaneye götüren şoförleri kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Şubat'ta Talas 62 Evler- Bahçelievler seferini yapan Ömer Arık idaresindeki 38 AB 386 plakalı özel halk otobüsünde bir kadın yolcu fenalaştı.

Şoför Arık, araçta bulunan diğer yolculardan izin alarak, kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine ulaştırdı.

18 Şubat'ta Şehir Hastanesi Osman Kavuncu- Fakülte seferini yapan Kayseri Ulaşım AŞ şoförü Abdullah Doğanay da otobüsünde fenalaşan kadını, Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezine götürdü.

Yaşanan süreç, otobüslerdeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Büyükkılıç, makamında ağırladığı şoförleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Memduh Büyükkılıç, "Mesai arkadaşlarımız olarak değerlendirdiğimiz halk otobüslerinde çalışan dostlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İnsani görev ama sağlığın her şeyin önünde olduğunun da en güzel örneğini sergilediler. Rahatsızlanan yolcularımızı sağlık kuruluşlarına ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu tür erdemli hareketlerin örnek olması bağlamında da bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. İnsanların hayırlısı insanlara yararlı olandır. Sizler de insani olarak gereğini yapmışsınız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, şoförlere hediye verdi.