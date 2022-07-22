Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü

22.07.2022 14:02
Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü

Van Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Gökhan Ermiş, seyahat halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Gökhan Ermiş, seyir halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit-TOKİ seferini yapan otobüsteki bir kadın aniden fenalaştı.

Kadına müdahale eden yolcular, otobüs şoförüne haber verdi. Bunun üzerine güzergahından çıkarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesine giden Ermiş, kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Bir süre hastane önünde bekleyen Ermiş, kadının durumunun düzelmesiyle oradan ayrıldı.

Ermiş, Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek hastaya şifa diledi.

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Kaynak: AA

Edremit, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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