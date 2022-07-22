Kadına müdahale eden yolcular, otobüs şoförüne haber verdi. Bunun üzerine güzergahından çıkarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesine giden Ermiş, kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit-TOKİ seferini yapan otobüsteki bir kadın aniden fenalaştı.

Kaynak: AA

Edremit, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü - Son Dakika

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