FENALAŞAN YOLCUSUNU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika

ÇORUM'da halk otobüsü şoförü Dilaver Atak, epilepsi nöbeti geçiren yolcusu Seyfi K.?yi (52), güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Lozan hattında çalışan Dilaver Atak yönetimindeki özel halk otobüsünde bugün öğle saatlerinde seyahat eden Seyfi K., aniden fenalaşıp yere yığıldı. Diğer yolcular Seyfi K.?ye müdahale ederek durumu şoför Atak'a bildirdi. Bunun üzerine Dilaver Atak, güzergahından çıkıp, hiçbir durakta durmadan Seyfi K.?yi Özel Elitpark Hastanesi'ne götürdü. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenip tedaviye alınan Seyfi K.?nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada otobüste yaşananlar araç içi kamerasına, yolcuların Seyfi K.?yi sedyeye taşımaya çalışmaları da hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.