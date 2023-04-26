Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüsü acil girişinde sıkıştı - Son Dakika
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Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüsü acil girişinde sıkıştı

26.04.2023 20:39
Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüsü acil girişinde sıkıştı

Batman'da fenalaşan yolcuyu fark ederek hastaneye yetiştirmeye çalışan şoförün kullandığı belediye otobüsü, acil girişinde bulunan alçak tavana sıkıştı.

Batman'da fenalaşan yolcuyu fark ederek hastaneye yetiştirmeye çalışan şoförün kullandığı belediye otobüsü, acil girişinde bulunan alçak tavana sıkıştı.

Batman kent merkezinde belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalışan şoför, hastaneye vardıktan sonra yüksekliği hesaplayamaması sonucu kaza meydana geldi. Hastanenin acil bölümü girişinde meydana gelen kazada, otobüs tavanı acil bölümünü ve yataklı hasta bölümünü birbirine bağlayan koridora takıldı. Otobüsün koridora takılması sonucu ufak çaplı maddi hasar oluştu. Otobüste fenalaşan yolcu hastanede tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüsü acil girişinde sıkıştı - Son Dakika


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