Fenalaşarak yere yığılan vatandaş kurtarılamadı - Son Dakika

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- Fenalaşarak yere yığılan vatandaş kurtarılamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan 73 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Sezar Soner, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Kaldırıma yığılan Soner'i görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Soner'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Soner, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Soner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.