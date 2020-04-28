Fenalaşıp rayların üzerine düşen genç hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da metro istasyonunda beklerken bayılan ve rayların üzerine düşen genç diğer vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti. Gencin raylara düşme anı ve vatandaşlar tarafından çıkarılması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Arabayatağı Metro İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yusuf Kart evine gitmek için metro istasyonuna geldi. Turnikelerden giriş yapıp yürüyen merdivenlerden çıkan Kart, bekleme noktasına doğru yürürken fenalaşıp dengesini kaybederek raylara düştü. Metronun gelmesine dakikalar kala rayların üzerinde bulunan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Raylar düşen genç yukarı çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Raylara düşen genç hayatını kaybetti

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kart, dün akşam saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak sabaha karşı sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Yusuf Kart, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Raylara düşme anı kamerada

Raylara düşerek vatandaşlar tarafından kurtarılan gencin raylara düşme ve kurtarılma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yürüyen merdivenlerden üst kata çıkan Kart, bekleme alanına doğru giderken sendelemeye başladı. Aniden dengesini kaybeden genç, rayların üzerine düştü. Düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişerek, Yusuf Kart'ı rayların üzerinden çıkartarak kurtarması güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA