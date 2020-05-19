Fenarbahçe Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir" denildi.