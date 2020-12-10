Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti - Son Dakika

Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti

10.12.2020 14:39
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti, System.String[]

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, esnafların taleplerini Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ileterek, taleplerin karşılanmasını istedi.

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, esnafların taleplerini Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ileterek, taleplerin karşılanmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alarak, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle çoğu iş yeri ve esnafın devletin almış olduğu kararlara uyarak çalışma sistemlerini ve saatlerini kurallara uyacak şekilde düzenlediğini belirtti. Fendoğlu, Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a "Esnaflarımızın bu mücadele süresi içinde Bakanlığımızdan ilave talepleri vardır; kredilerinin, vergi ve SSK ile BAĞKUR primlerinin, kredi kartları ödemesinin en az üç ay ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerinin salgın sonuna kadar ertelenmesi, sicil affının getirilmesini istemektedirler. Bu kapsamda bakanlığımız bir çalışma planlamakta mıdır" diyerek sordu.

Milletvekili Fendoğlu başka sorusunda, "Hazine ve Maliye Bakanlığına, yeni atanan Sayın Lütfi Elvan'a. Allah hayırlı uğurlu eylesin öncelikle. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle çoğu iş yeri ve esnafımız devletimizin almış olduğu kararlara uyarak çalışma sistemlerini ve saatlerini kurallara uyacak şekilde düzenlemiştir. Hükümetimiz, esnaflarımız ve sanatkarlarımıza bu kapsamda desteğini her zaman sürdürecektir. Esnaflarımızın bu mücadele süresi içinde Bakanlığımızdan ilave talepleri vardır; kredilerinin, vergi ve SSK ile BAĞKUR primlerinin, kredi kartları ödemesinin en az üç ay ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerinin salgın sonuna kadar ertelenmesi, sicil affının getirilmesini istemektedirler. Bu kapsamda bakanlığımız bir çalışma planlamakta mıdır" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fendoğlu'nun sorusuna karşılık, pandemi süresi boyunca esnaf ve sanatkarlara desteğin devam edeceğini belirterek, "Biliyorsunuz pandeminin başlamasıyla birlikte almış olduğumuz önlemlere devam ediyoruz. Bunların haziran ayına kadar uzatılması yönünde kararlar alındı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanı Elvan, "Diğer taraftan, biliyorsunuz pandeminin başlamasıyla birlikte almış olduğumuz önlemlere devam ediyoruz. Bunların haziran ayına kadar uzatılması yönünde kararlar alındı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti

Milletvekili, Lütfi Elvan, Malatya, Maliye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti - Son Dakika


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