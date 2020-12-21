Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi - Son Dakika

Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi

21.12.2020 17:18
Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi, System.String[]

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi.

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinde Malatya'mızın kültür ve turizmle ilgili taleplerini dile getirdi. Fendoğlu, yeni kütüphane projesinin, yeni arkeoloji müzesi projesinin yatırım programlarına alınması, Arslantepe Höyüğü çevresindeki kamulaştırmaların bir an önce tamamlanması, Malatya turizm çalıştayının gerçeklemesi, Pandemi sonrası yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara kaynak oluşturulması gibi talepleri Kültür ve Turizm Bakanlığının cevaplaması üzerine sordu.

Yürütme adına bütçe görüşmelerinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fendoğlu'nun sorusuna karşılık, Malatya İl Kütüphanesinin 2022 yılında biteceğini, Arkeoloji Müzenin projesinin tamamlandığını, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını söyledi. - MALATYA

Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi
Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi

Milletvekili, Arkeoloji, Malatya, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor
Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım         
17:38
Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi         
17:10
Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar         
16:53
Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı         
16:41
Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi         
16:16
Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak         
16:06
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar         
15:37
Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş         
14:31
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fendoğlu, Malatya'nın kültür ve turizm taleplerini dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei