Fendoğlu Malatya'nın ulaşım sorunlarını TBMM'de dile getirdi - Son Dakika

MALATYA (İHA) – MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak, Malatya'daki ulaşım yatırımlarını gündeme getirerek, hava alanı terminal binası, kuzey çevre yolu ve mavi tren ile ilgili sorular sordu.

Merkezi bütçe görüşmeleri sırasında bakanlıkların Malatya'ya dair yapacağı yatırım ve projeleri söz alarak gündeme getiren Milletvekili Fendoğlu, son olarak ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 2021 yılı bütçesi görüşmelerinde Malatya'ya yapılması planlanan yatırımları gündeme getirdi. Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemi ile bazı sorular soran Milletvekili Fendoğlu, havalimanı yeni terminal binasının inşaatının biran önce başlatılması gerektiğini dile getirdi. Kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Kömürhan Köprüsü ile Ekim ayında ihalesi yapılan yeni havalimanı terminal binası başta olmak üzere Malatya'ya kazandırılan birçok projeye verdiği destek için Malatyalılar adına teşekkür ettiğini belirten Fendoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtlaması talebi ile de şu soruları sordu:

"Malatya'mızın yıllardır sorunu olan ve sizin de desteğinizle çalışmalarına başlanan kuzey çevre yolunun son ödenek durumu nedir. Projesi üç yıl önce tamamlanan Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hattına ilişkin son durum ayrıca 4 Eylül Mavi Treni'nin sefere başlama tarihi nedir."

Fendoğlu, Malatya için stratejik öneme sahip Beylerderesi Viyadüğüne alternatif bir yol yapılması gerektiğini de belirterek "bu güzergahta alternatif bir yol yapımı planının gündemde olup olmadığını da sordu. Milletvekili Fendoğlu konuşmanın sonunda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi. - MALATYA