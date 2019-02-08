Fendoğlu MHP'nin Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu partisinin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu partisinin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Fendoğlu mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana 5 bin yıllık şanlı Türk tarihine damga vurmuş, devletin bekası ve milletin refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı gibi bu ülkü uğruna binlerce şehit vermiştir. 50 yıldır güçlenerek büyüyen bu hareket fitnenin zirve yaptığı, helal ile haramın birlikte harmanlandığı ve devletimizin içinde bulunduğu en zor günlerde dahi sorumluluk almış önce devletim ve milletim sonra partim ve ben düşüncesiyle hareket etmiştir. Bu gerçekler ışığında kurucumuz Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyor, partimizin 50. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Lidere sadakat şerefimizdir" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

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