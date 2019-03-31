Son Dakika Haberleri: Fendoğlu'ndan Sandık Ziyareti

Fendoğlu'ndan Sandık Ziyareti

11 dakika önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Hekimhan'da sandık ziyaretleri gerçekleştirdi.

Fendoğlu'ndan Sandık Ziyareti, System.String[]
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Hekimhan'da sandık ziyaretleri gerçekleştirdi.

Fendoğlu ilk olarak Hekimhan Yukarı Selimli Mahallesinde sandık ziyareti ile güne başladı. Güzelyurt Mahallesindeki sandıkları da ziyaret eden Fendoğlu, daha sonra Kuluncak ilçesine geçti.

Kuluncak'ta oy kullanma işlemi gerçekleştirilen okulları ziyaret eden Fendoğlu, Kuluncak Sofular ve Bicir Mahallesine de ziyarette bulundu. Kuluncak MHP ilçe teşkilatıyla da bir araya gelen Fendoğlu yaptığı konuşmada Pütürge'deki silahlı saldırı olayına değinerek, "Bugün sabah saatlerinde Pütürge ilçemizde oy kullanma işlemi gerçekleştirilirken yaşanan üzücü hadisenin derin üzüntüsünü paylaşmaktayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Tüm seçmenleri ve halkımızı sükunet içinde olmaya ve itidalli davranmaya davet ediyorum. Bu üzücü olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımız bugün demokrasinin temeli olan seçme ve seçilme işlemi içerisinde bir tercihte bulunmuştur. Bizim temennimiz Cumhur İttifakının büyük bir teveccüh ile seçimlerden zaferle ve zaferlerle çıkmasıdır. 31 Mart seçimlerinin milletimize, ülkemize ve Malatya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fendoğlu'ndan Sandık Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]