Fendoğlu'ndan Tso'ya Ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.



Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.



TSO yönetiminin de yer aldığı ziyarette başkan Sadıkoğlu tarafından milletvekili Mehmet Fendoğlu'na Malatya'nın sanayisi hakkında brifing verildi.



Fendoğlu'nun Malatya iş dünyası ile yakından ilgilendiğini belirten Sadıkoğlu, "Vekilimiz göreve başladığı günden itibaren odamız üyelerini ve iş adamlarımızı yalnız bırakmadı. Sürekli bizlerle istişarelerde bulunuyor, işletmelerin sıkıntılarını dinliyor, çözüm önerilerimizde yanımızda olmaya gayret gösteriyor. Ben bu çabalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Siyasilerle birlikte Malatya'nın önünün açılması adına işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Sadıkoğlu, "İşsizlik oranını nasıl düşürürüz diye çalışmaktayız. Malatya'nın gelişimini diğer illere göre daha iyi seviyeye çıkartmak için bizlerle birlikte olan siyasilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan MHP Milletvekili Fendoğlu ise, "Oğuz başkanım Ankara'ya her geldiğinde Malatya'nın sorunlarını gündeme taşıyor ve ilgili bakanlıklara iletiyor. Bizlerde ona elçilik ederek birlik içinde çalışıyoruz" dedi.



Malatya'nın tarımın yanında önemli bir sanayi şehri de olduğunu dile getiren Fendoğlu, "Hedefimiz Antep gibi, Konya gibi, Denizli gibi illerimize yetişip onları geçmektir. Atıl durumda bulunan hiçbir fabrika kalmayacağına dair bir proje ürettik. Sizlerin gayreti ve başkanımızın hedefleri ile Malatya olarak ittifak ortaklarımızla el ele verip ticari, ekonomi, sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunacağız" diye konuştu.



MHP Battalgazi ilçe Başkanı Mesut Samanlı ve Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan'da ziyarette Milletvekili Mehmet Fendoğlu'na eşlik etti - MALATYA

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