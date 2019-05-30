Son Dakika Haberleri: Fendoğlu, şehit ve gazi çocuklarına sahip çıktı
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Fendoğlu, şehit ve gazi çocuklarına sahip çıktı

1 saat önce

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM de yaptığı konuşmada şehit ve gazi çocuklarına sahip çıktı.

Fendoğlu, şehit ve gazi çocuklarına sahip çıktı, System.String[]
MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM de yaptığı konuşmada şehit ve gazi çocuklarına sahip çıktı.

TBMM'de söz alan Fendoğlu, şehit ve gazi çocuklarının sorunlarını dile getirdi. Fendoğlu, konuşmasında "Harp ve vazife malullerinin faydalandığı aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından ücretsiz veya indirimli seyahat kartı yönetmeliği çıkarılmıştır. 25 yaşına kadar şehit ve gazi çocuklarımıza bu kart verilirken 25 yaşını dolduranlardan bu kart geri alınmaktadır. 25 yaşından sonra şehit ve gazi çocuklarımız kendilerinin şehit ve gazi yakını olduğunu gösterecek bir kart sahibi olamıyorlar. Şehit ve gazi ailelerimiz bu mağduriyetin giderilip gazi ve şehit yakını olan 25 yaş üstü çocuklara bu kartın sadece tanıtım kartı olarak, yani ücretsiz ve indirim dışında olacak şekilde düzenlenip verilmesini talep etmektedirler" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:40 Kaynak: İHA
Milletvekili, MHP, Güncel
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