Fendoğlu, soykırım iddialarıyla ilgili kurul istedi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, "Sözde soykırım iddialarına karşı 57. Hükumet döneminde Genel Başkanımız Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli başkanlığında, Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu (ASİMKK) kurulmuş, dezenformasyon engellenmeye çalışılmıştır. Bu Kurulun TBMM Meclisimiz tarafından tekrar kurulması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, soykırım iftira ve iddiaları için mecliste kınamak yetmiyor. 25 Mayıs 2001 yılında, 57'nci hükümet zamanında, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli başkanlığında "Asılsız Soykırımı İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu" yani "ASİMKK" kurulmuş olup devletimizin maruz kaldığı haksız ve asılsız iddialar için soykırım iddialarına ilişkin çalışmalar yapmış ve başarılı da olmuşladır. Bugün Gazi Meclisimize ve Başkanlığınıza düşen bir görev var. 2001 yılında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin kurmuş olduğu Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun kurularak tekrar hayata geçirilmesidir" ifadelerini kullandı. - MALATYA