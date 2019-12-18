Fendoğlu, TMO bölge müdürlüğü istedi - Son Dakika
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Fendoğlu, TMO bölge müdürlüğü istedi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya'ya Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bölge Müdürlüğü kurulmasını istediMalatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Cumhurbaşkanlığı'na bağlı...

Fendoğlu, TMO bölge müdürlüğü istedi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya'ya Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bölge Müdürlüğü kurulmasını istedi


Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar ve Gelir Bütçesinin görüşüldüğü 8. turda söz alarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni teşkilat kanunu ile kurulacak 12 adet bölge müdürlüklerinden birinin de Malatya'ya verilmesini istedi.


Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorduğu soruda, "Yeni bir teşkilat kanunu ile 12 adet bölge müdürlüğü oluşturulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün bir bölge müdürlüğü Malatya'ya verilecek midir? Buradan bu sözü alabilir miyiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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