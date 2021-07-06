Fendoğlu, tütün üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirerek, tütün üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Malatya Milletvekili Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparak, tütün üreticilerinin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Fendoğlu, "Malatya Doğanşehir, Adıyaman Çelikhan ve Bulam bölgelerinde üretim yapan binlerce çiftçimizin geçim kaynağı olan ve bölgemizi doğrudan ilgilendiren tütünle ilgili çiftçilerimiz mağdur durumdadır" dedi.

Çiftçilerin sağduyuyla tepkilerini dile getirdiğini belirten Fendoğlu, "Vatanına ve devletine sadakatle bağlı olan çiftçilerimiz, yaşadıkları sorunların çözümü için yapılan tüm kışkırtmalara rağmen Tütün Yasası'yla ilgili yaşadıkları sorunları geçtiğimiz günlerde sağduyulu bir şekilde dile getirdiler. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yasanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, "Bölge milletvekili olarak çiftçilerimizin haklı taleplerinde göstermiş oldukları sağduyu için özellikle teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz devletimizden Tütün Yasası'yla ilgili düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesini ve bu konuda bölge halkıyla istişare yapılmasını ve çiftçilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini çiftçilerimiz adına talep etmekteyiz" dedi.

Fendoğlu, "Malatya Doğanşehir, Adıyaman Çelikhan ve Bulam bölgelerinde üretim yapan binlerce çiftçimizin geçim kaynağı olan ve bölgemizi doğrudan ilgilendiren tütünle ilgili çiftçilerimiz mağdur durumdadır. Vatanına ve devletine sadakatle bağlı olan çiftçilerimiz, yaşadıkları sorunların çözümü için yapılan tüm kışkırtmalara rağmen Tütün Yasası'yla ilgili yaşadıkları sorunları geçtiğimiz günlerde sağduyulu bir şekilde dile getirdiler. Bölge milletvekili olarak çiftçilerimizin haklı taleplerinde göstermiş oldukları sağduyu için özellikle teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz devletimizden Tütün Yasası'yla ilgili düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesini ve bu konuda bölge halkıyla istişare yapılmasını ve çiftçilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini çiftçilerimiz adına talep etmekteyiz" diye konuştu.

(İHA)