Son Dakika Haberleri: Fendooğlu'nun Gazeteciler Günü Mesajı

Fendooğlu'nun Gazeteciler Günü Mesajı

2 saat önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fendooğlu'nun Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fendoğlu mesajında, 10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği gün olduğunu ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını belirterek, " Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Halkımızın doğru bilgilendirilmesini ilke edinmiş, tarafsız ve objektif basın, demokratik ve gelişmiş ülkelerin en önemli güçlerinden biridir. Zor şartlara rağmen ülkemizde ve dünyada görevlerini yerine getirmek için emek harcayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları takdire değerdir. Bu vesile ile topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, Demokrasinin sınırsız, özgürlüklerin, sosyal ve ekonomik refahın en yüksek standartlarda olduğu mutlu yarınlar, temennisi ile basın çalışanlarının çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

MHP, Malatya, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var

Bahçeli'nin Gündeme Getirdiği Ruh Sağlığı Yasası: Nüfusun 6'da 1'ine Tanı Konulabilir MHP'nin Ruh Sağlığı Yasası Teklifinin Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:30:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fendooğlu'nun Gazeteciler Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]