Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar - Son Dakika Spor

Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.

Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.

Ergin Ataman'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.

Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.

Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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