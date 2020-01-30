Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu! - Son Dakika Spor

Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!

6 saat önce

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Olympiakos'ta da tutunamayan Yassine Benzia, Fransa'ya döndü.

Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!, System.String[]

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Olympiakos'ta da tutunamayan Yassine Benzia, Fransa'ya döndü.


Yassine Benzia, Fransa Ligue 1 ekibi Dijon ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Dijon, Lille'e 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.


Cezayirli oyuncu Olympiakos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.


Yassine Benzia, Olympiakos, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:35 
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