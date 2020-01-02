Fener Anadolu Lisesi ikinci şampiyonluğuna ulaştı

Fener Anadolu Lisesi, final maçında Filyos Melek Ahmet Şanlı Anadolu Lisesini penaltılarda 5-4 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.



Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener sahasında düzenlenen Okullar arası Genç Erkek Futbol İl Birinciliği final maçının ardından sona erdi. Final maçında Fener Anadolu Lisesi ile Filyos Melek Ahmet Şanlı Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. İki takım arasından nefes kesen karşılaşmaya sahne ola maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Kurallar gereği penaltı atışlarına gidildi. Fener Anadolu Lisesi, Filyos Melek Ahmet Şanlı Anadolu Lisesini 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. Fener Anadolu Lisesi geçtiğimiz senede şampiyon olarak Türkiye yarı finallerinde 32 takım arasına girme başarısı göstermişti. Oynanan final maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Şampiyon Fener Anadolu Lisesine şampiyonluk kupasını Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel verdi. - ZONGULDAK