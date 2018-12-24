Fener'den Sessiz Kapanış

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor
sahasında Fenerbahçe
'yi ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar 1. dakikada Benzia
'nın pasında defansın arkasına atılan topu önüne alan Soldado'nun ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 6. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Zeki'nin şutunu kaleci kurtardı. 19. dakikada hava topu Mehmet Ekici
ile hava topu mücadelesinde sakatlanan Chico, sahayı sedye ile terk etti. 28. dakikada Soldado'nun pasında Hasan Ali Kaldırım
'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 39. dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin sert şutu auta gitti. 41. dakikada Ayew'in sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada topu önünde bulan Eljıf Elmas'ın rövaşatası yandan auta gitti. 51. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti. 54. dakikada ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 61. dakikada Ayew'in ceza yayı dışından sert şutu kalecinin sağından auta gitti. 72. dakikada Mehmet Ekici sol kanattan taşıdığı topla pasını arka direkte bomboş pozisyonda olan İsla'ya attı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı. 75. dakikada Neusteadter, Serdar Özkan
'a yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 77. dakikada ceza yayının solundan Elif Elmas'ın, sağ ayağının içiyle etkili şutunu kaleci çıkardı. 86. dakikada Doukara'nın uzun pasında kalesini terkeden Harun topu ayağıyla uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu önünde bulan Hakan Özmert
'in boş kaleye gönderdiği şut üstten farklı şekilde auta gitti.
Stat: Antalya Hakemler: Ümit Öztürk
xx, Kemal Yılmaz
xx, Osman Gökhan Bilir
xx Antalyaspor: Boffın xx, Nazım Sangare xx, Salih Dursun
xx,Chico x (Harun Alpsoy dk. 20 xx),Cissokho x, Serdar Özkan xx, Zeki Yıldırım
xx, Yekta Kurtuluş
xx (Drole dk. 82 x), Hakan Özmert xx, Bahadır Öztürk
xx, Doukara xx (Fehmi Koç dk. 90 ?) Yedekler: Ferhat Kaplan
, Musa Nizam
, Osman Çelik
, Birkan Öksüz, Barrada, Sergen Yatağan
, Mustafa İnan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Fenerbahçe: Harun Tekin
xx, Isla xx (Reyes dk. 90 ?),Neustaedter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Ayew xx, Mehmet Ekici xxx, Mehmet Topal
xx, Eljif Elmas
xx, Benzia xx (Şener Özbayraklı
dk. 88 ?), Soldado x (Slimani dk. 70 x) Teknik Direktör: Ersun Yanal
Yedekler: Ertan Ersu, İsmail Köybaşı
, Ferdi Kadıoğlu
, Barış Alıcı, Berke Özer
Kırmızı kart: Neustaedter (dk. 75) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Neustaedter, Slimani (Fenerbahçe), Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
(İsa Akar-Cafer Eser-Suat Metin/İHA)