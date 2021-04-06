Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi - Son Dakika

Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi

06.04.2021 14:20

Sarı-Lacivertliler, yatırım yaptığı gençlerden meyvesini toplamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadroda kendisine yer bulamayan, sezon başında hiç süre almadan Zorya'ya kiralık gönderilen Allahyar'a Shakhtar'dan 8 milyon euroluk teklif geldi. Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu İngiliz kulüplerinin kullanma ihtimali yüksek görülürken, Atilla Szalai'nin taliplerine de 25 milyon eurodan kapı açılacak.

Gençlerbirliği galibiyetiyle yeniden şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yatırım yaptığı oyunculara gelen tekliflerle geleceğe daha umutlu bakmaya başladı. Ukrayna ekibi Zorha Luhansk'ta bu sezon küllerinden doğan İranlı kanat forvet Allahyar, Ukrayna'nın güçlü ve zengin ekibi Shakhtar'dan 8 milyon euroluk teklif getirdi. Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon ve bu sezon da kadroda yer alamayan Allahyar için gelen bu teklifin kabul edileceği bildirildi. Allahyar'dan piyango bulan Fenerbahçe, asıl geliri Ozan ve Szalai'den bekliyor.

DEVRE ARASINDA GELDİ

Macar Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki stoper Szalai, devre arasında Limassol'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Kısa sürede takımın en önemli oyuncuları arasına giren genç futbolcunun satılmasına sıcak bakılmıyor ama 25 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde gitmesine razı olacak. Szalai için İngiltere Premier Lig'den radarda olan ekipler var.

YERİNE İRFAN CAN ALINDI

26 yaşına gelen Ozan Tufan'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine devre arasında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, bu sebeple alındı. Ozan Tufan da yaşı ilerlemeden kariyerini İngiltere Premier Ligi'nde sürdürmek istiyor. C.Palace, Arsenal, Liverpool, Ozan için konuşulan ekipler. Serbest kalma maddesi 20 milyon euroyu bahsi geçen bu güçlü takımların ödeme ihtimali de epey fazla.

Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi - Son Dakika Spor


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