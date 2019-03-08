Son Dakika Haberleri: Fener İspanya'da Mağlup

Fener İspanya'da Mağlup

1 saat önce

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 101-86 mağlup oldu.

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THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 101-86 mağlup oldu. THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Wizink Center'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk periyodu 27-25 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 52-45 önde girdi. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyotta da rakibine karşı baskı kuramayınca Real, final bölümüne 77-61 üstün başladı. Son periyotta da ev sahibine karşı direnç gösteremeyen sarı-lacivertle ekip, salondan 101-86 mağlup ayrıldı. Real Madrid'de 21 sayı atan Randolph takımının en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise en çok katkı yapan isim 15 sayıyla Sloukas'dı. Bu sonuçla Fenerbahçe Euroleague'de 4. mağlubiyetini elde ederken, İspanyol ekibi ise 19. galibiyetini kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

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