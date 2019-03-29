Son Dakika Haberleri: Fener İtalya'da 24. Galibiyetini Aldı

Fener İtalya'da 24. Galibiyetini Aldı

1 saat önce

THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano'yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezon liderliğini garantiledi.

Fener İtalya'da 24. Galibiyetini Aldı, System.String[]
THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano'yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezon liderliğini garantiledi.

KÜNYE

Salon: Mediolanum Forum Hakemler: Bırys Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx Olimpia Milano: Mike Hames xx 8, Vladimir Micov xxx 15, Fontecchio x, Tarczewski xx 7, Nedovic x 3, Kuzminkas xx 4, Nunnally xxxx 26, Burns x, Brooks xx 7, Curtis Jerrells xxx 20 Başantrenör: Simone Pianigiani Fenerbahçe: Green xx 12, Melli xx 6, Melih xx 10, Kalinic xxxx 22, Guduric xx 9, Sinan xx 6, Ali Muhammed xxxx 23, Ahmet x 4, Datome xxx 12 Başantrenör: Zeljko Obradovic 1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe lehine) Devre: 42-52 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 68-73 (Fenerbahçe lehine)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

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