Fener Kupada Ümraniyespor'a Kaybetti

Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Karahan Yasir'in ceza sahası dışı sol çaprazından şut-orta karışımı vuruşunda ceza sahası içinde topu alan Bahadır'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 14. dakikada Eljif Elmas
'ın pasında topu alan Slimani'nin kontrol ettikten sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kontrol etti. 21. dakikada Emircan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 29. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. 38. dakikada Benzia
'nın ceza sahası içinin sağ tarafından pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 39. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Skrtel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Benzia'nın vuruşunda Ümraniyespor defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 41. dakikada orta sahada topu alan Şener'in ceza sahası içine sağ taraftan girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 46. dakikada orta sahada Eljif Elmas'ın Timur'a yaptığı hareket sonrasında hakem Arda Kardeşler
, Eljif'e ilk olarak sarı kart gösterdi. Ardından bir dakika sonra VAR'a başvuran Arda Kardeşler, Fenerbahçeli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 50. dakikada Yasir Subaşı
'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Volkan kornere çeldi. 57. dakikada Emircan'ın pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Bahadır'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı. 82. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla bulaşan Karahan Yasir'in şutunda meşin yuvarlak Skrtel'e çarparak ağlara gitti. 1-0
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Karahan Yasir xxx (Diabang dk. 86 ?), Serkan
xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx, Bahadır xx (Madinda dk. 62 x), Leandrinho xx (Atabey
dk. 75 ?) Yedekler: Enes, Birol, Muhammed, Recep Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Fenerbahçe: Volkan Demirel
xx, Şener Özbayraklı
xx, Martin Skrtel
xx, Sadık Çiftpınar
xx, İsmail Köybaşı
x, Jailson
xx, Eljif Elmas x, Nabil Dirar xx, Mathieu Valbuena
x (Andre Ayew dk. 61 x), Yassine Beniza xx (Mehmet Ekici
dk. 84 ?), Islam Slimani x (Michael Frey
dk. 80 ?) Yedekler: Berke Özer
, Hasan Ali Kaldırım
, Mauricio Isla
, Mehmet Topal
, Roberto Soldado
, Ferdi Kadıoğlu
, Diego Reyes Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Karahan Yasir (dk. 82) (Ümraniyespor) Kırmızı kart: Eljif Elmas (dk. 47) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Slimani (Fenerbahçe), Diabang (Ümraniyespor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)