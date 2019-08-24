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"Fener Ol" kampanyası

33 dakika önce

Ereğli Fenerbahçe Derneği tarafından, "Fener Ol" kampanyasına destek amaçlı etkinlik düzenlendi.

Ereğli Fenerbahçe Derneği tarafından, "Fener Ol" kampanyasına destek amaçlı etkinlik düzenlendi.

Ereğli Midilli Park'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Fener Ol Marmara Bölge Sorumlusu Selçuk Aylin, Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu mali sıkıntıları çözmek için en büyük gücün taraftarlar olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un taraftara inandığı için bu kampanyayı organize ettiğine değinen Aylin, "Bu, dünyada şu ana kadar en başarılı olmuş kampanya. Bunun içinde katkısı olan düşüncesi olan her bir Fenerbahçeli'ye teşekkür ediyorum. Fener Ol kampanyası belki 1 belki 2 sene bizim mali bağımsızlığımızı ilan edene kadar devam edecek bir proje." dedi.

Dernek Başkanı Serdar Özbek de kampanyaya destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Taraftarlar kampanyaya mesaj atarak destek verirken Kulüp Başkanı Ali Koç imzalı forma 2 bin 500 liradan alıcı buldu.

Etkinliğe çok sayıda taraftarın yanı sıra Fenerbahçeli eski oyuncu Tuna Güneysu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe, Marmara, Ali Koç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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