'Fener ol' kampanyasına formalarını satarak destek veren Civan, alt yapı seçmeleri için İstanbul'a...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Evden çıkan Civan Çapraz ve ailesi -Balkonda asılan Fenerbahçe bayrağı -Ailece fenerbahçe formalarını giydiler -Baba Ferhat Çapraz'ın konuşması -Havalimanında uğurlama -Civan Çapraz'ın konuşması -Genel detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ali Koç ve Aziz Yıldırım genel kurulda ilk kez bir araya gelecek