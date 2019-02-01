Fener Ritmini Buldu

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Isla'nın ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Soldado topla buluştu. Soldado'nun gelişine vuruşunda kaleye giden topu Ayew tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 10. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde boş kalan Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto
meşin yuvarlağı kornere çeldi. 14. dakikada Ayew'in havadan ara pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun kaleci Beto ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı. 38. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan uzak direğe giden topu kurtardı. 42. dakikada Serdar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jerome'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
50. dakikada orta sahada Jerome'un Sadık'a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa
, Jerome'a direkt kırmızı kart gösterdi. 73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses'ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson
, ceza sahası içine girerdi. Jailson'un tekrar Moses'e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0 81. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay'ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.
Stat: Ülker Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok
xx, İsmail Şencan
xx Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Neustadter xx, Sadık xxx (Jailson dk. 70 xx), İsmail xx, Mehmet Topal
xx, Mehmet Ekici
xx, Benzia
x (Tolgay dk. 64 x), Dirar xx, Ayew x (Moses dk. 64 xx), Soldado xx Yedekler: Berke, Serdar Aziz
, Abdulcebrail, Eljif Elmas
, Valbuena, Slimani Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: Beto x, Gassama x, Reis x, Titi xx, Agbenyenu x, Borges x, Alpaslan x (Deniz dk. 54 x), Halil x (Yasin dk. 46 x), Serdar xx (Gouffran dk. 89 ?), Castro xx, Jerome x Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur Teknik Direktör: Kemal Özdeş Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe) Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)