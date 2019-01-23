Fener Rövanşa Hazır
25 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamladı. Bu antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
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