Son Dakika Haberleri: Fener Rövanşa Hazır

Fener Rövanşa Hazır

25 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fener Rövanşa Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamladı. Bu antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Güncel
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