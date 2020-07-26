Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos Bozcaada'da düzenlenen geleneksel ayine katıldı - Son Dakika

Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos Bozcaada'da düzenlenen geleneksel ayine katıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yüzlerce yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı, Ayazma Manastırı'nda, Azize Paraskevi Günü nedeniyle ayin düzenlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki yıllara göre sönük geçen ayine İstanbul Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile Rum Ortdoks Cemaati üyelerinin yanı sıra bazı ada sakinleri de katıldı.

Tarihi manastırda, Azize Paraskevi Günü dolayısıyla düzenlenen ayini de Patrik Bartholomeos yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayine katılanlar, mumlar yakıp dilek tuttu.

Ayinin ardından misafirlere ada üzümünden yapılan şarap ile ekmek ikram edildi.

Bin 734 yılında Manolaki Manolidis tarafından yapılan manastır, sadece özel günlerde ibadete açılıyor. 26 Temmuz'da kutlanan Azize Paraskevi günü de manastırın ibadete açıldığı günlerden biri. Ortodoks cemaati üyelerinin Ayazma'da toplanıp hem dua edip hem de eğlendiği bu güne halk arasında Ayazma Panayırı deniyor.

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, adadaki yüksek bir tepede bulunan Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık oldu. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da yaptırdığı küçük taş binaya hapsetti. Birbirlerine rüzgarlarla mesaj gönderen genç aşıklar Paraskevi aşk acısıyla ölünce kavuşamadı. Paraskevi'nin büyük aşkının anısına, hapsedildiği taş binaya gelerek dua etmek isteyenler için dilek pınarı yapıldı.