Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde koronavirüs gölgesinde Noel ayini - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ - FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini düzenlendi. Kişi sayısının kısıtlı tutulduğu ayini Patrik Bartholomeos yönetti. Bartholomeos, "2020 yılı, bütün insanlık için çok zor oldu. Dualarımız yeni yılın dünyaya barış, sıhhat, afiyet getirmesi için" dedi.

Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini düzenledi. Patrikhaninin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat 09.00'da başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ayinde, sandalyeler arasında boşluk bırakıldı, kişi sayısı olabildiğince kısıtlı tutuldu. Ayine Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Sultanopulu gibi isimler de katıldı.

"BİTMEK ÜZERE OLAN 2020 YILI BÜTÜN İNSANLIK İÇİN ÇOK ZOR OLDU"

Ayin sonrası DHA'ya konuşan Patrik Bartholomeos, yeni yıl dileklerini iletti. Bartholomeos, "Yeni yılın memleketimiz için bütün dünya için bütün insaniyet için sağlıklı, güzel, huzur içinde geçmesini diliyoruz. Bu bitmek üzere olan 2020 yılı, bütün insanlık için çok zor oldu. Dualarımız yeni yılın dünyaya barış, sıhhat, afiyet getirmesi için. Özellikle yaşadığımız Türkiye'nin geleceğinin daha da parlak istikbalinin her açıdan güzel olmasını diliyoruz ve dualarımız da bu istikamette oldu" ifadelerini kullandı.