Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden koronavirüsle mücadeleye destek açıklaması - Son Dakika

FATIH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi , koronavirüsle ilgili mücadeleye destek açıklaması yaptı. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısının yer aldığı açıklamada ayrıca, 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan 2020 günü Ziraat Bankasındaki hesaba Ekümenik Patriklik ile Rum Cemaati adına 300.000 TL'lık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur."denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

" Ortodokslarının dini merkezi durumundaki İstanbul Rum Patrikliği yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın krizinin dünyada etkili bir biçimde devam ettiği bu dönemde tüm Ortodoks Hıristiyan alemi başta olmak üzere, istisnasız tüm insanlığın huzurunda üstün sorumluluk duygusu ile durumu yakından takip etmektedir. Tüm toplumun muhafazası amacıyla herkesin evinde kalması, lüzummsüz dışarı çıkmamasına yönelik tavsiyelerimizi tekrarlıyoruz. Aynı zamanda, yardıma muhtaç olanların imdadına fevkalade gayret sarf ederek yetişen, pandemi ile yüz yüze mücadele ederek görevlerini, tüm zorluklara rağmen, fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

'Biz Bize yeteriz Türkiyem' sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan 2020 günü Ziraat Bankasındaki hesaba Ekümenik Patriklik ile Rum Cemaati adına 300.000 TL'lık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur.

Tüm bunların yanı sıra, Fener'deki Patriklik Katedrali ve Aya Yorgi Kilisesinde ayinler, ibadetler, dini törenler halkın katılımına kapalı ve Covid-19'a karşı tüm önlemler alınmış şekilde icra edilmeye devam etmektedir. Bugüne dek toplumlar arasında anlayış ve dayanışma, çevrenin korunması ve tabii ki global barışın tesisi için çalışmalarına durmaksızın devam eden Patrik Bartholomeos, gerçekleşen ibadetler esnasında tüm sıkıntıların ve acıların son bulması, Covid 19 virüsüne karşı Türk devletinin verdiği üstün mücadelenin en kısa süre içinde başarı ile sonuçlanması ve bütün dünyanın en yakın zamanda tam sağlık ve sıhhatine kavuşması için Rabbimiz'e dua etmektedir."

- İstanbul