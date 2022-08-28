Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, "Gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır" - Son Dakika
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Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, "Gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır"

28.08.2022 15:21

Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, "Gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır"İSTANBUL Fener Rum Patriği Başpiskopos 1.

Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, "Gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır"

İSTANBUL Fener Rum Patriği Başpiskopos 1. Bartholomeos, İstanbul'da Ortodoks Gençleri bir araya getirmek için planlanan organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunarak, "Her şey sevgiyle gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır. Onları dinlemek istiyoruz" dedi.

İstanbul Rum Patrikhanesi tarafından 1-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'deki Ortodoks Gençler için bir konferans organize edildi. Türkiye'de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan 255 Ortodoks Genci, İstanbul'da düzenlenecek olan organizasyonda bir araya getirmeyi planlayan Fener Rum Patriği Başpiskopos 1. Bartholomeos, yerli ve yabancı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır"

Gençlerin düşünce ve fikirlerine önem verdiklerini söyleyen Başpiskopos 1. Bartholomeos, "Türkiye'de yaşayan Ortodoks gençlerimize özel olarak ifade edilecektir. 1 - 4 Eylül tarihleri arasında Pendik'te büyük bir otelde gerçekleşecek. Ben açılışını yapacağım 1 Eylül akşamı. Her şey sevgiyle gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır. Onları dinlemek istiyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün Ortodoks Gençler, patrikhanemize bağlıdır. Patrikhanemizi manevi çocuklarıdır. Kilisemizin kaidelerine göre Türkiye'de yaşayan bütün Ortodokslar bizim patrikhanemizin manevi evlatlarıdır. Rus olabilir, Romen olabilir, Gürcü olabilir, Ukraynalı olabilir" dedi.

"Bu toplantı vesilesiyle Rus ve Ukrayna Gençleri arasında beraberlik gelişir"

Rusya ve Ukrayna'dan programa katılacak olan gençlerin aralarındaki bağın iyileşmesini isteyen Başpiskopos 1. Bartholomeos, " Antakya, İskenderun, Mersin'den katılacak olanlar 45 kişidir. Orası Şam Patrikliğinin alanıdır. Bu çocukları davet etmek için Şam Patriği Yuvaniks'ten izin istedim. Onun tasdikini istedim, kabul etti. Katılacak olan Rus Gençler 20 kişidir, Ukraynalı 20 kişi. İnşallah Rus ve Ukrayna Gençleri arasında beraberlik gelişir bu toplantı vesilesi ile. Maalesef Ukrayna'da vuku bulan bu çok kötü ve kabul edilemez savaş onları etkilemez. Bulgar Gençler 15 kişi. Romanyalı 15 kişi, Gagavuz 15 kişi, Gürcistan'dan 25 kişi ve Rum Cemaatimizden 100 kişi, 20 kişi benim memleketimden Gökçeada'dan gelecekler. 80 kişide İstanbul'dan katılacak" şeklinde konuştu.

"Bu savaş bir an önce bitsin"

Rusya ve Ukrayna'daki savaşın bitmesi gerektiğine değinen Başpiskopos 1. Bartholomeos, "Ben bu savaşın başından beri savaşın aleyhinde konuştum. Şahsi fikrim değil patrikhanemizin tutumudur. Kabul edilemez bir savaştır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bana yazdığı bir mektupta ifade ettiği gibi Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır. İkna edilmelidir. Bu savaş bir an önce bitsin. Diyalog ve diplomasi vasıtasıyla. Silahlar vasıtasıyla değil. Okuduğumuz gibi her gün yüzlerce genç her iki taraftan 30 - 35 bin Rus Askeri ölmüş bu savaşta. Ukrayna tarafından okuduğum kadarıyla daha az asker ölmüş. Askerlerden ötürü masum insanlar, çocuklar ölüyor her gün Ukrayna'da. Şehirler, kasabalar mahvediliyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Bartholomeos, Fenerbahçe, İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, 'Gençleri kucaklamak amacıyla yapılan bir toplantıdır' - Son Dakika

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