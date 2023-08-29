Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ali Sabancı ve eşini ziyaret etti - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ali Sabancı ve eşini ziyaret etti

Son Güncelleme: 29.08.2023 20:24

Fener Rum Patriği Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş insanı Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti

HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş insanı Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti

"GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ali Sabancı ve eşini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ali Sabancı ve eşini ziyaret etti - Son Dakika
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