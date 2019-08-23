Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti

4 dakika önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti, System.String[]

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.


Kirazlı Manastırı'ndaki ayine 200'e yakın vatandaş katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Bartholomeos, ayinin son bölümünde dua eden ve ayine katılanlara teşekkür etti. Tarihi Kirazlı Manastırı'nda yapılan ayin sonunda katılanlara Erdek Belediyesi de lokma ve ayran ikram etti. - BURSA

Bartholomeos, Balıkesir, Kirazlı, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
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