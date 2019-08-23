Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönettiBURSA - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti
BURSA - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.
Kirazlı Manastırı'ndaki ayine 200'e yakın vatandaş katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Bartholomeos, ayinin son bölümünde dua eden ve ayine katılanlara teşekkür etti. Tarihi Kirazlı Manastırı'nda yapılan ayin sonunda katılanlara Erdek Belediyesi de lokma ve ayran ikram etti.
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