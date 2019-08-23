Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti

59 dakika önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönettiBURSA - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Balıkesir'de ayin yönetti

BURSA - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.

Kirazlı Manastırı'ndaki ayine 200'e yakın vatandaş katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Bartholomeos, ayinin son bölümünde dua eden ve ayine katılanlara teşekkür etti. Tarihi Kirazlı Manastırı'nda yapılan ayin sonunda katılanlara Erdek Belediyesi de lokma ve ayran ikram etti.

Bartholomeos, Balıkesir, Kirazlı, Erdek, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
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