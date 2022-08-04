Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması

04.08.2022 19:13
Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ndeki yangına ilişkin mesaj yayımlayarak yangının söndürülmesi için çalışan herkese teşekkür etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ndeki yangına ilişkin mesaj yayımlayarak yangının söndürülmesi için çalışan herkese teşekkür etti.

Patrik Bartholomeos, mesajında, Rum cemaatinin yangından dolayı büyük üzüntü yaşadığını bildirdi.

Huzurevinin yaşlılar için hizmet veren en önemli hayır kurumlarından olduğunu dile getiren Bartholomeos, "Can kaybı yaşanmamasından dolayı Yüce Rabb'e şükrediyor, devlet ve belediye yetkililerinin yanı sıra itfaiye görevlilerine, huzurevi ve hastane çalışanları ile yangını söndürmek ve huzurevi sakinlerini kurtarmak için gönüllü olarak çaba gösteren herkese teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yangında can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu vurgulayan Patrik Bartholomeos şunları kaydetti:

"Bu zor zamanda yardımlarını sunan ve meydana gelen zararların giderilmesinde bize destek olmaya hazır olduğunu beyan eden herkese tekrar yürekten şükranlarımızı sunarız. Gösterdikleri ilgiden ve hepsinden önemlisi yanımızda olmalarından ötürü memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Tanrı onları korusun."

YORUMLAR
500
Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
Kaynak: AA

Patrik Bartholomeos, Bartholomeos, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement