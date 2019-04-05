Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de Ayine Katıldı - Edirne

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de Ayine Katıldı - Edirne

2 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesindeki ayine katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesindeki ayine katıldı.

Selanik metropolitinin daveti üzerine Edirne'ye gelen Bartholomeos'u, Kirişhane semtindeki Konstantin ve Elena Kilisesi'ne gelişinde Ortodoks din adamları karşıladı.

Selanik ve Bulgaristan'ın Eski Zağra metropolitlerinin katıldığı, İncil'den ayetlerin okunduğu ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanca dua etti.

Daha sonra Türkçe olarak yaptığı konuşmada Bartholomeos, davet üzerine Edirne'ye geldiğini ifade ederek, bir arada yaşayan Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlar'ın arasındaki birlikteliğin, kardeşliğin, dostluğun daim olmasını diledi.

Bartholomeos, misafirperverlik sunan Edirnelilere de hayır duaları gönderdiğini belirtti.

Metropolitlerin yanı sıra Özel Gökçeada Rum Lisesi öğrencileri de Bartholomeos'a, Gökçeada'dan getirdikleri hediyeleri sundu.

Lise Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, "Ortak yaşamı her yerde paylaşalım" diyerek herkesi Gökçeada'ya beklediğini söyledi.

Ayine, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev ile Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:39 Kaynak: AA

Edirne, Bartholomeos, Güncel
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