Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:21 Kaynak: AA
Fener Rum Patriği Bartholomeos
, Çanakkale
'nin Gökçeada
ilçesinde Meryem Ana
anısına düzenlenen ayini yönetti.
Patriğin doğum yeri olan Zeytinli
köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yönettiği ayine, bazı ülkelerden çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile adada yaşayan Rumlar katıldı.
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'de Agridia Kilisesi'ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada
Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetiminde gerçekleştirildi.
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