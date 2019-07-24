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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli'de

45 dakika önce

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli'de, System.String[]
FENER Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na patrikhane, cemaati ve şahsı adına tebrik ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Kesimoğlu, Bartholomeos ve beraberindeki heyet, Kırklareli'nde kalıntıları yer alan kilise yerlerinin yanı sıra Yayla Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni ziyaret etti. Kesimoğlu, kilise yapımıyla ilgili projelerinin olduğunu bu konuda Bartholomeos'la uzun zamandır fikir alışverişinde olduklarını söyledi.
Kırklareli hakkında yaptıkları çalışmaları aktaran Kesimoğlu, Bartholomeos'un Kırklareli'nden memnun ayrıldığını ifade etti.


Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bartholomeos, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:24 Kaynak: DHA
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