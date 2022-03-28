Fener Rum Patriği Bartholomeos Polonya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Fener Rum Patriği Bartholomeos Polonya'da

28.03.2022 16:33
Fener Rum Patriği Bartholomeos Polonya'da

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda, ülkeyi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda, ülkeyi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, Duda, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya geçen mültecilere moral vermek amacıyla geçen hafta Polonya'ya davet ettiği Bartholomeos ile Belweder Sarayı'nda görüştü.

Duda görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Yorulmak bilmeyen bir hacı olan yüce hazretleri, ülkemize savaştan kaçanları kutsamak, onlarla ve bizimle vatanları için dua etmek için geldi." ifadesini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bugün Varşova'da Ortodoks inancına sahip Polonyalılar ve Ukraynalı mültecilerle buluşacağı, yarın da Polonya Başpiskoposu Stanislaw Gadecki ile "dünya barışı için" dua edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler! Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler! Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

Bartholomeos, Fenerbahçe, Polonya, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos Polonya'da - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fener Rum Patriği Bartholomeos Polonya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement