Fener Rum Patriği Bartholomeos Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'nde akşam duasına katıldı - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetmek üzere geldiği Trabzon'da bugün belki de bir ilki gerçekleştirerek Ortodoks bir din adamı olarak Katolik kilisesinde akşam duasına katıldı.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, pandemi kuralları kapsamında bu ayine katılamazken, yarınki ayine katılmak üzere bugün öğle saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Patrik, geceyi geçireceği şehir merkezindeki Zorlu Grand Otel'de bir süre dinlendikten sonra akşam saatlerinde otelin yakınındaki Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek burada düzenlenen akşam duasına katıldı.

Kilisesinin sorumlusu Peder Massimiliano Palinuro tarafından karşılanan Patrik Bartholomeos, akşam duası öncesi yaptığı konuşmada, birkaç yıllık aradan sonra, tekrar Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Tarih ve anıtlar bakımından zengin olan bu harika bölge ve göz kamaştırıcı şehir, burada yaşamakta ve yaşamış olan halkların dinamizmini ortaya koyuyor, aynı zamanda onu çevreleyen hayranlık verici doğa, yaratılmış olanın insanların etkileşimleri tarafından nasıl daimi bir saygı görmesi gerektiğini anlamamızı sağlıyor" dedi.

Konuşmasında "Kardeşler birlikte bulundukları zaman, dua ettikleri ve iş birliği yaptıkları zaman, kendilerini ayıran küçük farklılıkları tanıyıp sevgiyle bunları aştıkları zaman, göklerdeki sevinç dizginlenemez; işte, bugün kesinlikle bu sevince ve herkesin dua edip iş birliği yaptığı bu coşkuya iştirak etmekteyiz" diyen Bartholomeos, Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesine de "On beş sene önce bu cemaatin başına gelen elim olayı her şeyi yapabilen Allah'ın önünde anmak için bir fırsattır; nitekim bu cemaat daha sonra affetmek ve diyalog kurmak için kesinlikle yeniden güç ve kabiliyet bulmuştur. Çünkü Hristiyanlar arasındaki ve Hristiyanlar ile diğer inançlardan olanlar, burada özellikle Müslüman kardeşlerimizle yaşanan diyalog ve karşılıklı tanıma, var olmalarının hiçbir nedeni olmayan keskinlikleri törpüleme, yanlış anlaşılmaları aydınlatma ve korkuları silmeye muktedirdir. Peder Massimiliano'ya ve yerel Katolik cemaatine teşekkür ederken, sizlere hayatlarınızda her türlü ruhani başarıyı diliyor, Mesih'in Kutsal ve Büyük Kilisesi'nin, Ekümenik Patrikhane'nin ve kendi tevazumuzun yakınlığını, sevgisini ve takdisini getiriyoruz" ifadeleri ile atıfta bulundu.

Patrik konuşmasının son bölümünde orman yangınları, sel baskınları ve Korona virüs salgınının son bulması için dua etti. Akşam duası sonrası Patrik oteline geri döndü.

