Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela'daki ayin için Trabzon'a geldi - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela'daki ayin için Trabzon'a geldi

TRABZON - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetmek üzere bugün özel uçakla Trabzon'a geldi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, pandemi kuralları kapsamında bu ayine katılamazken, yarınki ayine katılmak üzere bugün öğle saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Patrik, VIP salonundan elindeki yeşil bitkiler ile çıkarken basın mensuplarının sorusuna "Hamd olsun Trabzon'da her zaman iyiyiz" cevabını vererek dinlenmek üzere kalacağı şehir merkezindeki Zorlu Grand Otel'e hareket etti.

Sümela'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımı ile son ayin 15 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yarın saat 09.00-12.30 saatleri arasında yapılacak ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu yılki ayine pandemi nedeniyle 100 kişilik kontenjan ayrılırken, 50 kadar da basın mensubu ayini takip edecek.

Fener Rum Patriği Bartholomeos son olarak Trabzon'a 14 Ekim 2018 tarihinde gelmiş ve Sümela Manastırı'nda o dönemde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde görmüş, incelemelerde bulunmuştu.

Sümela Manastırı'ndaki ayin programları dışında 3 yıl aradan sonra Trabzon'a gelen Bartholomeos, ayin sonrası şehirden ayrılacak.